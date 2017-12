Brand door kaars in kerstversiering: vier appartementen ontruimd

HENGELO - Aan het Schoenmakersplein in Hengelo zijn zondagmiddag vier appartementen ontruimd na brand in een van de woningen.

Het vuur ontstond doordat kerstversiering met een brandende kaars van het plafond naar beneden kwam zetten. De bewoonster was even de hond uitlaten en ontdekte toen ze terugkwam dat het mis was.

'Het vuur is door snel ingrijpen van de brandweer beperkt gebleven tot een deel van de woonkamer', vertelt een woordvoerder van de hulpdiensten. De getroffen vrouw kan niet terug naar haar appartement en moet de kerstdagen elders doorbrengen. De andere geëvacueerde bewoners kunnen vannacht wel gewoon thuis slapen.

De brandweer haalde twee personen uit het naastgelegen appartement uit hun woning. Zij hadden wat rook ingeademd en zijn onderzocht door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis.