Staat je buik op ontploffen? In deze natuurgebieden kun je prima wandelen De Stadswaard bij Nijmegen - Foto: Laurens Tijink

ARNHEM - Het zijn zware dagen voor mensen die met eten rustig aan willen doen. Het is verleidelijk om toch nog even dat stukje vlees op het gourmetstel te leggen en ach, dat extra blik ragout kan er ook wel doorheen. Het is niet voor niets dat veel mensen er tijdens de kerstdagen op uitgaan om het eten wat te laten zakken.

Omroep Gelderland-verslaggever Laurens Tijink bezoekt elke week voor BuitenGewoon Radio op zondagochtend de mooiste plekjes van Gelderland. Op de kaart hieronder staan alle locaties waar radioverslaggever Laurens Tijink voor het natuurplatform BuitenGewoon is geweest. Handig voor iedereen die nu al weet dat zijn of haar buik na het kersteten nét iets te strak staat en daar iets aan wil doen.. De locaties zijn aanklikbaar, en daarachter zit een link met meer informatie over het natuurgebied. BuitenGewoon Radio is iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur te beluisteren in het programma Zin In Zondag op Radio Gelderland.