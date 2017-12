Deel dit artikel:











Dilemma: natte hond wel of niet mee in het restaurant? Foto: Omroep Gelderland

EDE - Het is een herkenbaar tafereel; je drinkt een kop koffie in een restaurant aan de rand van het bos en dan komen er mensen met een hond binnen. Op een miezerige dag is niet iedereen blij met een natte viervoeter naast de tafel. In restaurant Planken Wambuis in Ede leidde het tot discussies. Daarom besloot het restaurant de gasten te vragen wat ze er van vinden.

'Vooral als ze nat zijn en ruiken, ontstaat er wel eens een discussie', zegt Barbara Dijker die al 14 jaar in het restaurant werkt. Er werd een enquête gehouden onder bezoekers van het restaurant. Wat bleek? 10 procent vindt een hond in het restaurant geen punt, 10 procent heeft het liever niet en 80 procent vindt het prima, maar alleen als hij droog is en zich stil houdt onder de tafel. Bekijk hier de reportage (tekst gaat verder onder de video): Die 'voorwaarden' waaraan een hond in een restaurant moet voldoen, is nog wel eens een lastig punt. 'We hebben wel eens een hondenbezitter gevraagd naar buiten te gaan met een hond die heel erg aanwezig was. Maar daar was het baasje het niet mee eens', legt Dijker uit. De eigenaar van het restaurant weet nog niet wat hij gaat doen met de uitkomst van het onderzoek.

