Scooters door brand verwoest; schutting zwaar beschadigd

De voertuigen stonden geparkeerd in een brandgang aan De Pol. Een nabijgelegen schutting vatte ook vlam en raakte daardoor zwaar beschadigd. Hoe het vuur is ontstaan, is nog niet bekend.

Later op de dag is op de dijk richting Giesbeek een achtergelaten scooter aangetroffen. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen beide zaken. Tips zijn welkom bij de politie.

Foto: politie Doesburg