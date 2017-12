Vitesse schrijft historie in 2017 met bekerwinst

ARNHEM - Voor Vitesse is 2017 een jubeljaar. De club won de beker, de eerste echte prijs in de historie van de Arnhemse club in een jaar dat ook enkele dieptepunten kende.

Vitesse neemt in januari afscheid van Kosuke Ota, Sheran Yeini en Abiola Dauda, die beiden niet meer in de plannen voorkwamen. Na lang onderhandelen komt de transfer van Alexander Büttner dan eindelijk rond.

De linksback is echter nog lang niet wedstrijdfit. De Rus Yevgeny Merkel schuift door naar de positie van voorzitter. Op het veld opent Vitesse uitstekend met een 3-1 zege thuis op FC Twente. In Groningen wordt gelijk gespeeld en thuis tegen AZ wordt met 2-1 gewonnen. Maar het belangrijkste succes is de bekerzege op Feyenoord met 2-0. Daardoor plaatst Vitesse zich voor de halve finales. Mukhtar Ali wordt ondertussen gehuurd van Chelsea en Kevin Diks keert op huurbasis terug van Fiorentina.

In februari wint Vitesse met 2-0 uit van ADO, maar door nederlagen op eigen veld tegen Willem II en Ajax zakken de Arnhemmers naar de achtste plaats.

Uit tegen Go Ahead wordt met 3-1 gewonnen.

Maart begint uitstekend voor Vitesse, want door een overwinning uit tegen Sparta (1-2) wordt de bekerfinale bereikt. Lewis Baker zorgt voor beide doelpunten. Een paar dagen later volgt een domper uit tegen PEC Zwolle. Mede door een blunderende doelman Michael Tørnes verliezen de Arnhemmers met 3-1. Vitesse-Sparta wordt een doelpuntenfestijn. De score loopt op tot 5-0, maar het is vooral de wedstrijd van Arnold Kruiswijk. De ervaren verdediger maakt zijn eerste doelpunt ooit in het betaald voetbal.

De maand eindigt wat minder met een kleurloze 1-0 nederlaag uit tegen PSV.

De derby thuis tegen NEC eindigt begin april in 2-1. Ricky van Wolfswinkel is de grote man met twee doelpunten.

Vitesse wint ook van Heracles en Heerenveen en legt met Thomas Bruns al de eerste speler voor het nieuwe seizoen vast. Uit tegen Excelsior en thuis tegen Feyenoord wordt verloren, maar alle focus is daarna op de bekerfinale. En dat wordt een succes. AZ is in De Kuip in de beginfase sterker, maar Vitesse blijft overeind en pakt langzaam het initiatief over. En uiteindelijk is het Van Wolfswinkel die twee keer toeslaat. De beker gaat mee naar Arnhem.

Diezelfde avond is het al groot feest in de stad en dat wordt een dag later bij de huldiging nog een dunnetjes over gedaan.

In mei sluit Vitesse het seizoen af met een vijfde plaats. Ricky van Wolfswinkel is de topscorer van de club met twintig doelpunten. Voor Jong Vitesse is het een minder seizoen, want de ploeg degradeert uit de tweede divisie. Arnold Kruiswijk verlengt zijn contract met twee jaar.

Twee belangrijke spelers verlaten de club in juni. Ricky van Wolfswinkel gaat naar Basel en Marvelous Nakamba naar Club Brugge. Vitesse incasseert wel miljoenen voor het duo. Vako Qazaishvili, die al was verhuurd aan Legia Warschau, gaat zijn geluk beproeven in de Amerikaanse competitie, net als Kelvin Leerdam. Thulani Serero komt over van Ajax en het contract van vleugelspits Milot Rashica wordt opengebroken tot 2020. Trainer Henk Fraser krijgt ook twee nieuwe assistenten: Nicky Hofs (foto) en Alexandar Rankovic.

Doelman Eloy Room boekt succes met de nationale ploeg van Curaçao. Hij wint de Carribean Cup.

Bryan Linssen tekent in juli een contract voor drie jaar in Arnhem. Doelman Remko Pasveer komt over van PSV. Tim Matavz is de nieuwe spits en er worden ook weer diverse spelers gehuurd van Chelsea, onder wie het grote talent Mason Mount.

In de oefenwedstrijden boekt Vitesse hele aardige resultaten.

In augustus is Vitesse dichtbij een nieuwe prijs. Maar de Johan Cruijff-schaal gaat na strafschoppen verloren in De Kuip tegen Feyenoord. In de competitie is Vitesse na twee speeldagen koploper door zeges op NAC en Roda JC, maar thuis tegen AZ wordt met 2-1 verloren. Luc Castaignos wordt aangetrokken als extra spits. Eloy Room vertrekt naar PSV.

In september blameert Vitesse zich door als bekerwinnaar na strafschoppen te verliezen van de amateurs van AVV Swift. De ploeg maakt wel een goede indruk in de Europa League tegen Lazio Roma. Het wordt in GelreDome 2-3, vooral door defensief geschutter.

De tweede wedstrijd in Nice gaat kansloos met 3-0 verloren. In de competitie stunt Vitesse in de Arena tegen Ajax (1-2), maar thuis komt de ploeg niet langs VVV (1-1). Tim Matavz is goed op dreef. Hij scoort in de eerste vijf competitiewedstrijden telkens een doelpunt.

In oktober opent Vitesse thuis tegen Utrecht met een 1-1 gelijkspel. Dat is ook de eindstand uit tegen Heracles en uit in de Europa League tegen Zulte Waregem. In Heerenveen komen de Arnhemmers uitstekend voor de dag met een 4-0 overwinning. Vitesse staat derde en de top lonkt, maar door een 4-2 nederlaag thuis tegen PSV lukt het niet om de aansluiting te maken. Die nederlaag wordt ingeleid door een blunder van doelman Pasveer tegen zijn oude club.

November begint met een deceptie. Vitesse gaat in de Europa League thuis onderuit tegen Zulte Waregem. Het wordt 0-2.

Daarna volgt een bloedeloze 0-0 thuis tegen PEC. Mo Allach verlaat de club. De technisch directeur stapt over naar Maccabi Haifa. In Groningen verliest Vitesse met 4-2, mede door een kolderiek eigen doelpunt van Fankaty Dabo. Daarna wordt Vitesse definitief uitgeschakeld in de Europa League, ondanks een verdienstelijk 1-1 gelijkspel uit tegen Lazio Roma. De Arnhemmers winnen na ruim drie maanden eindelijk weer eens in GelreDome. ADO Den Haag wordt met 2-0 verslagen.

Uit tegen Feyenoord verliest Vitesse begin december met 1-0. De laatste Europese wedstrijd tegen Nice wordt met 1-0 gewonnen. Enkele dagen later gaat de wedstrijd uit tegen Sparta niet door vanwege hevige sneeuwval.

Vitesse stelt hevig teleur thuis tegen Willem II. Het wordt op de valreep nog 2-2 en trainer Henk Fraser gaat na afloop flink tekeer. Uit tegen Twente is het niet veel beter en wordt het 1-1. Langzaam verliest Vitesse de aansluiting met de subtop. En het wordt onrustig als blijkt dat Fraser na dit seizoen wil stoppen.

De laatste wedstrijd van het jaar is tegen koploper PSV. In Eindhoven komt Vitesse nog op voorsprong, maar het wordt 2-1. En daardoor sluit Vitesse het jaar af als middenmotor.