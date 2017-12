Deel dit artikel:











Gewonde man besmeurt auto met bloed: 'Net een scène uit The Walking Dead' Foto: RonV Media

WAGENINGEN - 'Een scène uit de zombieserie The Walking Dead', zo omschrijft een automobilist hetgeen wat zich zaterdagnacht voor zijn ogen afspeelde. Een man zwalkte in Wageningen al bloedend over straat.

De bestuurder belde de politie nadat hij de gewonde midden op de Nude (N225) aantrof. Hij besloot hem op een afstandje te volgen, totdat de man op zijn auto afkwam en die besmeurde met bloed. Overmeesterd door agenten Toen de politie arriveerde, bleek dat nog een wagen onder het bloed zat. Omdat de gewonde man alle hulp weigerde en niet wilde luisteren, is hij uiteindelijk door agenten overmeesterd en in een ambulance gezet. Onder politiebegeleiding is hij daarna naar het ziekenhuis gebracht. Volgens dagblad De Gelderlander gaat het om een 78-jarige inwoner van Wageningen die in de omgeving enkele ruiten had ingeslagen. Hij zou onder invloed zijn geweest. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl