Politie jaagt op vuurwerk: 218 kilo in busje, 375 kilo op zolder

ARNHEM - Er zijn opnieuw grote partijen illegaal en legaal vuurwerk aangetroffen in Gelderland. De politie meldt dat zij zaterdag ruim 600 kilo vuurwerk in beslag heeft genomen.

Bij toeval vond de politie in Arnhem ruim 218 kilo legaal vuurwerk in een busje. De politie kwam ter plaatse vanwege een melding van parkeeroverlast en zag de grote partij vuurwerk door de ruit van het busje.

Bezoek bij 17-jarigen

Een 17-jarige jongen uit de gemeente Maasdriel had 7 kilo illegaal vuurwerk bij hem thuis liggen. Dit vuurwerk had de jongen op internet besteld.

Ook een 17-jarige jongen uit de gemeente Buren kreeg bezoek van de politie. Bij hem werd 5 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Een 15-jarige vriend van de jongen, zou de bestelling hebben geplaatst.

Grootste vangst in Westervoort

Eerder liet de politie al weten na een anonieme tip op een zolder in Westervoort 375 kilo vuurwerk in beslag te hebben genomen.

Tegen alle verdachten is een proces-verbaal opgemaakt. Al het vuurwerk is in beslag genomen.

