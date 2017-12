NEC beleeft dramatische degradatie en krabbelt moeizaam op in 2017

NEC gaat in januari op trainingskamp in Marbella. Daar worden de spelers afgeknepen door trainer Peter Hyballa. De sfeer is uitstekend, alleen worden tien spelers ziek.

Toch wint NEC direct van de concurrenten Willem II en Roda JC. De ploeg staat negende en mag zelfs dromen van de play-offs om Europees voetbal. Gregor Breinburg is ondertussen enorm gefrustreerd, want een transfer naar LA Galaxy mislukt op de valreep. Lorenzo Burnet wordt gehuurd van Slovan Bratislava, maar de linksback is niet fit genoeg om aan te pikken bij de hoge trainingsintensiteit bij NEC. De Nijmegenaren gaan in De Kuip met 4-0 onderuit tegen koploper Feyenoord.

In februari thuis tegen Go Ahead wordt NEC weggecounterd en volgt een 2-1 nederlaag. Hyballa maakt zich niet populair bij de supporters door besloten trainingen in te voeren. Het sorteert geen effect, want NEC verliest van de concurrenten PEC en Sparta. Uit tegen PSV wordt bijna gestunt, maar uiteindelijk wordt het 3-1.

Na vijf nederlagen op rij wordt in maart weer gewonnen in een prima wedstrijd tegen Heracles (3-1). Uit tegen ADO mist NEC tien kansen en wordt met 1-0 verloren. Hyballa gaat na afloop enorm tekeer over het gebrek aan scorende spitsen in zijn selectie. Thuis tegen Utrecht is NEC volslagen kansloos en wordt met 3-0 verloren.

April wordt een rampmaand voor NEC. Eerst gaat de derby uit tegen Vitesse op schlemielige wijze verloren met 2-1. In Groningen mist NEC weer veel kansen en wordt het 2-0 en dan volgt een kansloze missie tegen Ajax (1-5). De clubleiding wil Hyballa helpen met een ervaren assistent, maar de Duitse trainer weigert dat. Uit tegen Twente gaat het weer mis (3-0) en na afloop wachten woedende fans de spelersbus op. Hyballa overschreeuwt ze en troeft ze daarmee af, maar vanuit de spelersgroep sijpelt ook kritiek door op de aanpak van de trainer, die zijn spelers vaak kleineert op het trainingsveld.

De thuiswedstrijd tegen Excelsior is beladen, maar een dekkingsfout van Dario Dumic betekent 0-1 en NEC is niet bij machte om wat terug te doen. De twaalfde nederlaag in dertien duels en NEC zakt naar de voorlaatste plaats. Voor de poort van De Goffert verzamelen zich opnieuw boze supporters. Hyballa wordt naar buiten gestuurd om ze te kalmeren, maar het blijkt zijn laatste daad in dienst van NEC. Twee dagen later wordt hij ontslagen.

NEC stelt Ron de Groot en Patrick Pothuizen aan als intern-duo. De Groot twijfelt lang, maar uiteindelijk laat het clubicoon zich overhalen.

Het nieuwe duo zorgt begin mei voor resultaat. De twee laatste wedstrijden van de competitie worden gewonnen, thuis tegen AZ en uit tegen Heerenveen. Maar het is niet genoeg om de play-offs tegen degradatie te ontlopen. Daarin wordt eerst wel afgerekend met Emmen. De beslissende confrontaties zijn tegen NAC. In Breda domineert NEC, maar een flater van Michael Heinloth leidt de 1-0 in en dat is ook de eindstand.

Bij de return in Nijmegen is iedereen vol vertrouwen, maar de spanning verlamt het elftal en NAC opent al snel de score. Via een strafschop van Gregor Breinburg wordt het nog wel gelijk, maar NEC is zichzelf niet en na de 1-2 en een rode kaart voor Mo Rayhi is het klaar. De score loopt op tot 1-4 en dompelt De Goffert in rouw. De degradatie is een feit.

De gevolgen zijn heftig. Technisch directeur Edwin de Kruijff maakt zijn vertrek bekend en ook directeur Bart van Ingen, die al tijden onder vuur lag, geeft er de brui aan, net als voorzitter Ton van Gaalen. NEC blijft stuurloos achter.

In juni komt er een nieuwe clubleiding bij NEC. Remco Oversier komt over van RKC als technisch directeur en Wilco van Schaik is de nieuwe algemeen directeur, hij werkte eerder voor FC Utrecht.

De eerste nieuwe speler is spits Anass Achahbar, die wordt gehuurd van PEC Zwolle. Guus Joppen komt over van Willem II en Adrie Bogers wordt binnengehaald als assistent-trainer. Als hoofdtrainer is Jack de Gier in beeld. Vitesse aast op het supertalent Ferdi Kadioglu, maar het bod is niet hoog genoeg.

Oversier doet in juli een opvallende zet. Omdat de gewenste hoofdtrainers niet kunnen worden vastgelegd, kiest hij ervoor om Bogers door te schuiven.

Dat valt niet helemaal goed bij de supporters. Maar de nieuwe namen in de selectie zijn wel veelbelovend met onder meer Kevin Jansen, Ted van de Pavert en Mart Dijkstra. in de voorbereiding speelt NEC frivool, met name Arnaut Groeneveld blinkt uit. Dario Dumic wordt verkocht aan FC Utrecht en Muslu Nalbantoglu keert terug bij NEC als teammanager.

NEC haalt vlak voor de start van de competitie in augustus nog wat spelers binnen, onder wie spits Sven Braken. Mart Dijkstra wordt benoemd tot nieuwe aanvoerder en Joshua Smits is de eerste doelman. De eerste wedstrijd tegen Almere oogt NEC degelijk en wordt verdiend met 3-1 gewonnen. Maar uit tegen Go Ahead komen de Nijmegenaren goed weg, mede dankzij een uitstekend keepende Smits. Braken loodst NEC met twee doelpunten langs Eindhoven (2-1), maar het spel is niet om aan te zien.

Op de laatste dag van de transferwindow proberen Joris Delle en Wojciech Golla weg te komen, maar dat lukt niet. Eerder is Jay-Roy Grot wel verkocht aan Leeds United.

NEC opent september met een afgang. Een 3-0 nederlaag in Den Bosch. Als thuis tegen Emmen vlak voor tijd de 1-1 wordt geïncasseerd, gaat het publiek tekeer tegen trainer Bogers. Voor de beker in Emmen wordt wel gewonnen, met 3-1. De selectie wordt nog uitgebreid met de Franse vleugelspits Steeven Langil.

Uit tegen Jong PSV speelt NEC heel verdienstelijk, maar mede door een flater van Joshua Smits worden opnieuw punten verloren (3-3). De titelfavoriet staat slechts zevende en Bogers grijpt in. Hij vervangt Smits door Delle onder de lat. Tegen MVV heeft de Fransman direct een essentiële redding, maar ook dankzij het goede veldspel wordt het 4-1.

Oktober is een topmaand voor NEC. Alle wedstrijden worden gewonnen en NEC pakt al een ticket voor de play-offs. De zwaarst bevochten zege is uit tegen koploper Fortuna Sittard. Het wordt 1-2. Guus Joppen is de held en bijna de schlemiel. De rechtsback maakt het winnende doelpunt, maar moet ook met rood van het veld af.

Ondertussen keert Leen Looijen terug bij NEC. Hij neemt zitting in de Raad van Commissarissen en wordt verantwoordelijk voor technische zaken. Ron van Oijen wordt de nieuwe voorzitter van de Nijmeegse club.

NEC pakt de koppositie in november door een 3-1 overwinning thuis tegen Cambuur. Een bezoekje aan De Vijverberg verloopt niet eenvoudig, maar toch wordt met 3-1 gewonnen. En als thuis Jong Ajax ook wordt verslagen met 2-1, is de voorsprong van de koploper al zeven punten.

Maar het zat NEC al weken mee en het fortuin houdt op uit tegen Telstar, waar met 3-2 wordt verloren. Bovendien raakt NEC drie spelers kwijt door blessures.

Ook Arnaut Groeneveld valt in december geblesseerd weg. Hij heeft een enorm rendement met vijf doelpunten en negen assists. Zonder de vleugelspits walst NEC over Dordrecht heen met 6-0. De uitwedstrijd in Oss wordt vanwege sneeuw tot twee keer toe afgelast. De thuiswedstrijd tegen Helmond Sport eindigt in een domper, want ondanks een excellerende Ferdi Kadioglu wordt het 1-1 en NEC verspeelt daardoor de koppositie.

NEC wordt ook uitgeschakeld in de beker door PEC Zwolle. De laatste wedstrijd van het jaar haalt NEC uit tegen Jong AZ met 7-2. Anass Achahbar is de grote man met drie doelpunten.

NEC sluit 2017 af als de nummer twee in de eerste divisie, maar heeft een wedstrijd minder gespeeld dan koploper Fortuna. Maar al met al is het een jaar om snel te vergeten.