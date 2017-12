2017 was een kwakkeljaar voor De Graafschap

DOETINCHEM - De Graafschap kende in 2017 enkele sterke fases, maar al met al was het toch een kwakkeljaar voor de Superboeren.

De club opent in januari met een trainingskamp in Zeist. De nieuwe trainer Henk de Jong gaat enthousiast aan de slag. Maar op het veld valt het zwaar tegen. De club lijdt nederlagen tegen FC Eindhoven, FC Den Bosch en Jong Utrecht. De Jong dwingt de komst van Sandor van der Heide af, op wie hij blind kan varen als assistent-trainer. En de selectie wordt op de valreep nog uitgebreid met Daryl van Mieghem, Robert Klaasen en Kevin van Diermen (foto).

In februari wordt De Graafschap weggespeeld door koploper VVV (4-1). De Doetinchemmers staan achttiende en kijken zelfs angstvallig naar hekkensluiter Achilles'29. De Jong besluit om de tactiek om te gooien naar 5-3-2 en thuis tegen zijn oude ploeg Cambuur heeft dat direct resultaat: een 3-0 overwinning. Daarna volgt nog een nederlaag in Emmen, maar thuis tegen Telstar wordt met 2-1 gewonnen. En voor het eerst in tien maanden wint De Graafschap ook weer eens een uitwedstrijd. in Dordrecht wordt het 0-3.

De Graafschap begint in maart goed aan de vierde periode met thuiszeges op NAC en Jong Ajax. Anthony van den Hurk maakt er drie tegen de Amsterdamse talenten.

Ook in Helmond wordt gewonnen, maar dan verliezen de Superboeren kostbare punten uit tegen Fortuna Sittard (3-2). Jong PSV wordt op De Vijverberg dan wel weer verslagen met 2-1.

In april pakt De Graafschap de leiding in de vierde periode na een eclatante 4-0 overwinning op RKC. Maar dan loopt de ploeg van Henk de Jong averij op in Volendam (2-2) en dat blijkt fataal, want ondanks zeges op MVV en Almere City gaat de periodetitel aan de neus van De Graafschap voorbij. De laatste strohalm is plaatsing voor de play-offs via de stand, maar een onnodig gelijkspel thuis tegen hekkensluiter Achilles'29 gooit roet in het eten.

En in mei valt het doek definitief. De Graafschap is afhankelijk van andere resultaten en moet zelf winnen in Oss. Maar daar volgt de volgende smadelijke nederlaag: 2-1. "We waren niet goed genoeg. Hebben het zelf laten liggen. Het zij zo", concludeert Henk de Jong.

De conclusie is dat de selectie achterin snelheid ontbeert en daarom worden Myenty Abena en Lars Nieuwpoort aangetrokken. Ook Jordy Tutuarima en doelman Egil Etemadi komen naar Doetinchem.

De Graafschap gaat in juni door met het hervormen van de selectie. Dean Koolhof vertrekt naar MVV en Jan Lammers naar RKC. Topscorer Piotr Parzyszek gaat naar PEC Zwolle. Er komt een oude bekende terug in de spits: Sjoerd Ars.

Op bestuurlijk niveau zijn er ook veranderingen. Algemeen bestuurder Hans Veldhorst stopt en met Hans Martijn Ostendorp komt er een nieuwe algemeen directeur.

De Graafschap begint de voorbereiding in juli met een vrijwel complete selectie. De enige speler die er nog bij komt, is Daryl van Mieghem, die opnieuw wordt gehuurd van Heracles. De ploeg maakt een frisse indruk in de oefenwedstrijden en het voetballend vermogen lijkt hoger dan in het afgelopen seizoen. Trainer Henk de Jong durft daarom wel een doelstelling uit te spreken. Hij wil in de top vijf eindigen.

De Graafschap opent de competitie in augustus met een 2-2 gelijkspel en verdienstelijk veldspel uit tegen Jong PSV. Na afloop is er een vervelend incident als spits Anthony van den Hurk, die de 2-2 maakte, racistisch wordt bejegend via social media. De spits vindt het niet nodig om aangifte te doen. Thuis tegen Cambuur volgt een overtuigende 2-0 zege, maar in Waalwijk tegen RKC is het bijzonder matig en blijft het 0-0.

In september zakt De Graafschap naar de negende plaats door een 2-1 thuisnederlaag tegen MVV. Daarna volgt het herstel tegen Jong Utrecht uit (1-4). Het dieptepunt is de bekerwedstrijd tegen tweede divisionist Kozakken Boys. Na 120 minuten staat het 1-1 en moeten er strafschoppen worden genomen. Enkele spelers durven dat niet en uiteindelijk gaat het mis. Een gênante uitschakeling is het gevolg en ook de twee volgende competitieduels verlopen tegenvallend met gelijke spelen tegen Volendam en Emmen.

Henk de Jong gooit in oktober het roer om. Hij wijkt af van zijn tactiek met vijf verdedigers en keert terug naar 4-3-3. En dat heeft effect. Tegen Helmond Sport wordt met 2-0 gewonnen en tegen Go Ahead thuis wordt het weliswaar 1-1, maar speelt de ploeg met passie.

In Dordrecht is het weer minder (1-1), maar thuis tegen koploper Fortuna wint De Graafschap knap met 2-0. "En nu een pot bier", zegt De Jong na afloop.

De beste wedstrijd van het jaar speelt De Graafschap begin november. Jong Ajax wordt in Amsterdam helemaal zoek gespeeld. De score loopt op tot 0-5 en dat is niet eens geflatteerd. Daarna komt koploper NEC naar De Vijverberg. De thuisclub doet zeker niet onder voor de Nijmegenaren, die met enig fortuin en op basis van individuele klasse toch met 3-1 winnen. FC Eindhoven wordt een week later ondersteboven gespeeld met 4-0, maar in Den Bosch komt De Graafschap goed weg met 1-1. Invaller Sjoerd Ars scoort, maar loopt ook een gebroken neus op.

December is een slechte maand voor De Graafschap. Thuis tegen Jong AZ wordt moeizaam gewonnen met 1-0. Daryl van Mieghem is de matchwinner, de vleugelspits is de beste speler van dit seizoen. Maar uit in Almere op een besneeuwd veld verliest De Graafschap met 2-1.

Van Mieghem maakt een week later zijn negende seizoenstreffer tegen Oss, maar De Graafschap incasseert in de slotfase de 1-1. En de laatste wedstrijd uit tegen Telstar gaat met 3-2 verloren. De Graafschap gaat de winterstop in als zesde met al twaalf punten achterstand op koploper Fortuna. Henk de Jong ziet een gebrek aan karakter binnen zijn selectie en wil versterking. "Ik wil verdomme ook eens iemand die een ander een veeg onder de reet geeft in plaats van alleen over de kop aaien."