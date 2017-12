Deel dit artikel:











Beschonken man opgepakt na bedreiging met mes Foto: Omroep Gelderland

GELDERMALSEN - Op het Marktplein in Geldermalsen is in de nacht van zaterdag op zondag iemand bedreigd met een mes. De politie heeft een 47-jarige man uit Meteren als verdachte aangehouden.

De man zou het slachtoffer rond 3.50 uur hebben bedreigd. Agenten vonden een mes bij hem en besloten de verdachte daarop aan te houden. Er zat ook illegaal vuurwerk in zijn jas en hij was onder invloed van alcohol. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl