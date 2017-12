Deel dit artikel:











Stankoverlast in winkelpassage na brand in plantenbak Foto: Omroep Gelderland

BEUNINGEN - In een winkelpassage bij het Julianaplein in Beuningen is zondagochtend een smeulbrand in een plantenbak ontstaan. De brand veroorzaakte rook- en stankoverlast, meldt de brandweer.

De brandweer moest ter plaatse komen om de brand te doven en de passage te ventileren. De brand werd ontdekt door medewerkers van een supermarkt. Het is niet bekend hoe de smeulbrand in de plantenbak kon ontstaan.

