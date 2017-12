Directeur Van Schaik: zo kunnen we niet doorgaan bij NEC

NIJMEGEN - Wilco van Schaik heeft zich een tijdlang vooral georiënteerd binnen NEC, maar de algemeen directeur wil vanaf nu flink wat initiatieven gaan nemen.

Volgens zijn analyse moet er behoorlijk wat veranderen binnen de club. "Wij zullen echt aan de slag moeten bij NEC. Zo kunnen we niet doorgaan. We moeten kritisch kijken naar het businessmodel. We zijn afhankelijk van investeerders en van transfers. We moeten proberen om structureel onze eigen broek op te houden. We moeten kijken naar herfinanciering en misschien wel aandelenverkoop om een goed fundament neer te leggen."

NEC mag het stadion kopen van de gemeente, maar dat gaat niet vanzelf. "Iedereen is heel euforisch. Dat begrijp ik, want er is heel lang over gesteggeld. We hebben nu een optie, alleen hebben we nog niks. Want we hebben geen euro om dat te financieren. We zullen dus mensen moeten zoeken. Maar daarvoor moeten we eerst ons eigen huis op orde hebben. We hebben iedereen in het stadion nodig om NEC een stap omhoog te laten maken. Ik zie wel een hele trouwe achterban, ook aan de commerciële kant. Die loyaliteit wordt toch uniek gevonden in Nederland. In Nijmegen zien we dat misschien niet eens. Er zitten toch elke keer bijna tienduizend mensen in de Jupiler League. We moeten terug naar de eredivisie en stabiel en gezond worden."

Wilco van Schaik (met zonnebril) in overleg met technisch directeur Remco Oversier (foto: Broer van den Boom)

NEC blijft nu financieel overeind mede dankzij transferinkomsten. "We hebben iets meer 1,6 miljoen netto winst geboekt over afgelopen seizoen, maar de begroting voor dit seizoen laat een verlies zien van 2,5 miljoen. Gelukkig hebben we de transfers van Dumic en Grot, zodat we dit seizoen redelijk doorkomen. Er ligt wel een uitdaging voor de toekomst en die weg is niet geplaveid. Het is keihard werken om overeind te blijven."