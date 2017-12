Deel dit artikel:











Aanhouding na vechtpartij met kettingslot Foto: Politie Ede

EDE - Op De Halte in Ede is in de nacht van zaterdag op zondag een vechtpartij geweest tussen meerdere mensen. Daarbij is iemand geslagen met een kettingslot. De politie heeft een verdachte aangehouden.

De politie zag de vechtpartij op camera gebeuren. Daarop ging zij met meerdere eenheden die kant op. Ter plaatse konden agenten de verdachte aanhouden. Het slachtoffer was toen al gevlucht. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De politie wil dat graag weten en is daarom naar deze persoon op zoek. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl