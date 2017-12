NEC maakte 1,6 miljoen winst ondanks degradatie

NIJMEGEN - Ondanks de degradatie heeft NEC voor het eerst in jaren een behoorlijke winst geboekt. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het seizoen 2016/17 van de Nijmeegse club.

De winst bedraagt iets meer dan 1,6 miljoen euro netto. De operationele winst zonder transferinkomsten is 120.000 euro. NEC verdiende vooral aan de transfer van Jasper Cillessen van Ajax naar Barcelona. De Nijmeegse club incasseerde een doorverkooppercentage en de opleidingskosten. Ook kreeg NEC een opleidingsvergoeding voor de transfer van Vincent Janssen van AZ naar Tottenham Hotspur. De spits speelde drie jaar in de jeugdopleiding van NEC.

De gevolgen van de degradatie zullen vooral tot uiting komen in de jaarcijfers over het lopende seizoen. De verwachting is dat er een verlies wordt gedraaid van 2,5 miljoen, maar door de transfers van Dario Dumic (foto) en Jay-Roy Grot wordt dat redelijk gecompenseerd.