Politie zoekt kopschoppers: 'Een van hen heeft mogelijk een gebroken neus' Foto: politie

WAGENINGEN - De politie is op zoek naar getuigen van een zware mishandeling in Wageningen. Het slachtoffer werd daarbij door twee mannen tegen het hoofd geschopt en geslagen. Dat gebeurde in de nacht van donderdag 14 op vrijdag 15 december.

Volgens de politie reden de twee daders op een bromfiets. Ze sneden de man op de kruising Marijkeweg/Haarweg af en gingen hem vervolgens te lijf. Hoewel het slachtoffer zwaar werd toegetakeld, heeft hij zich verweerd. Volgens de politie is het goed mogelijk dat een van de daders daardoor een gebroken neus heeft opgelopen. Beide mannen zijn tussen de 20 en 22 jaar oud en ongeveer 1,85 meter lang. Een van hen had een stoppelbaardje en snor. De ander had opvallend gevormde wenkbrauwen. Beiden waren gekleed in een zwarte gewatteerde jas met bontkraag. Ze reden op een donkerkleurige bromfiets met gele plaat. Tips zijn welkom op 0900-8844. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl