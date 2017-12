Deel dit artikel:











Wijkagent Varsseveld voortaan in dorpshuis Foto: Facebook Politie Oude IJsselstreek

VARSSEVELD - In verband met de sluiting van de politiepost in Varsseveld is wijkagent Gerben Boesveld voortaan in dorpshuis de Kwaksmölle te vinden.

VARSSEVELD - In verband met de sluiting van de politiepost in Varsseveld is wijkagent Gerben Boesveld voortaan in dorpshuis de Kwaksmölle te vinden.

De wijkagent zal vanaf 2018, waar mogelijk, elke woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur in het dorpshuis zijn. Wanneer de politieauto voor de molen staat, mag iedereen binnenlopen. Zo is er, ondanks de sluiting van het politiebureau, toch mogelijkheid tot persoonlijk contact tussen wijkbewoners en de wijkagent.