Man die bijna verdronk onder scootmobiel maakt het goed

De man was die nacht in het Amaliapark in zijn woonplaats. Hij reed met zijn scootmobiel over een pad, maar merkte te laat op dat het bij de vijver ophield. Het gevolg was dat hij met scootmobiel en al kopje onder ging.

Foto: Pim Velthuizen

Een alerte getuige schakelde direct de hulpdiensten in en die haalden de man uit het water. Het slachtoffer is daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De melder heeft van de politie een bos bloemen gekregen.

