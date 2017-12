Deel dit artikel:











Vlammen slaan metershoog uit geparkeerde auto Foto: News United / Stefan Verkerk

HATTEMERBROEK - In Hattemerbroek is zondagochtend vroeg een geparkeerde auto in vlammen opgegaan.

De autobrand aan de Vogelzangveldweg werd rond half 6 ontdekt. Toen de brandweer arriveerde, stond de wagen al volledig in lichterlaaie. De vlammen sloegen metershoog uit het voertuig. Er was dan ook geen redden meer aan. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. De politie is op zoek naar getuigen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl