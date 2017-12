Politie vindt 375 kilo vuurwerk in woning

WESTERVOORT - De politie Westervoort heeft zaterdag in een woning een grote partij vuurwerk in beslag genomen. Het ging om zeker 375 kilo.

De gevaren van zulke partijen vuurwerk hoeven wij u niet uit te leggen, zegt de politie. Of het illegaal vuurwerk was, is niet duidelijk. In ieder geval zaten er vuurpijlen bij en grote cakes.

De partij is in beslag genomen. De eigenaar zal zich voor de rechter moeten verantwoorden. Meld Misdaad Anoniem krijgt jaarlijks honderden meldingen over de opslag en handel van (illegaal) vuurwerk.