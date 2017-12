Deel dit artikel:











Gestolen busje brandt uit in Putten Foto: politie Putten

PUTTEN - In het buitengebied van Putten is zaterdagochtend vroeg een busje in vlammen opgegaan.

De melding over de brand aan de Volenbekerweg kwam even na 5.30 uur binnen bij de brandweer. Die wist het vuur te doven, maar van het busje bleef weinig meer over. Achteraf bleek dat het voertuig was gestolen. De recherche heeft onderzoek gedaan. Foto: politie Putten Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl