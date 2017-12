Analyse: wisselvallig De Graafschap overtuigt nog te weinig

ARNHEM - De Graafschap wil minimaal bij de eerste vijf eindigen dit seizoen. Halverwege de competitie voldoen de Superboeren niet aan die doelstelling en dat is een fikse tegenvaller.

De selectie van trainer Henk de Jong is na het dramatisch verlopen vorig seizoen uit op eerherstel, maar momenteel staat De Graafschap slechts zesde. Een teleurstellende tussenstand voor de Achterhoekers, die vooral in de maand december ondermaats spelen en veel te weinig punten pakken. Uit de laatste drie duels werd slechts één punt gepeurd. Dat bittere gevoel blijft ook hangen bij de club en zo eindigt 2017 in mineur.

Het vernieuwde De Graafschap, met nieuwe sterkhouders als Tutuarima, Lars Nieuwpoort en de ervaren Sjoerd Ars opent de competitie sterk. Tegen Jong PSV wordt weliswaar niet gewonnen (2-2) maar het spel oogt fris en energiek. De Jong kiest net als vorig seizoen voor een tactiek met drie centrale verdedigers en opkomende backs. Zijn oude werkgever wordt met 2-0 verslagen en de trouwe aanhang zit vol goede hoop dat De Graafschap weer mee kan doen om de prijzen.

Tegen RKC en MVV is het voetbal echter angstig en slap en ook tegen Jong FC Utrecht in Spakenburg levert De Graafschap voor rust een wanprestatie. Na rust, als De Jong met een ouderwetse donderspeech de boel op scherp schreeuwt, wordt veerkracht getoond. Tutuarima verhuist naar de linkerkant, Abena en Van Overbeek vallen goed in en op karakter eindigt het duel in een 1-4 overwinning.

Vier dagen later wordt De Graafschap echter op beschamende wijze uit de beker geknikkerd door de amateurs van Kozakken Boys. Opnieuw klaagt De Jong over een gebrek aan lef. Het opstellen van Driver als één van de drie centrumverdediger is echter geen gelukkige keuze. Ook spelers als Receveur en Van Overbeek overtuigen niet. Ook het koppel Ars - Van den Hurk klikt voorin niet.

Aan de aanhang lag het zeker niet. In goede en slechte tijden is er altijd steun van de supporters.

Uit de vijf wedstrijden daarna speelt De Graafschap drie keer gelijk en stijgt het dus ook nauwelijks op de ranglijst. Anderzijds, eind oktober, is alleen MVV er in geslaagd van de Superboeren te winnen. Achterin groeit het vertrouwen en wordt er steeds minder weggegeven. Maar tevredenheid heerst er niet op De Vijverberg en dat is begrijpelijk. Met de huidige selectie, niet heel breed maar voor eerste divisiebegrippen kwalitatief heel behoorlijk, moet beter gepresteerd worden. Ook het spel kan nog te weinig bekoren.

Begin oktober, tegen Helmond Sport, gaat het roer om. De Jong grijpt terug naar vier verdedigers en dat zorgt voor meer structuur, duidelijkheid en meer variatie. Tutuarima krijgt een centrale rol op het middenveld en dat is een uitstekende vondst. Abena manifesteert zich als een fysiek sterke verdediger die zich regelmatig inschakelt en op links doet Driver hetzelfde waar Serrarens als een valse linksbuiten veel naar binnen trekt.

Abena (rechts) en Tutuarima spelen een belangrijke rol bij De Graafschap.

Een interessante opleving volgt in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard en het uitduel tegen Jong Ajax. De 5-0 zege op sportpark De Toekomst is het absolute hoogtepunt van de eerste seizoenshelft. De Graafschap swingt en overklast Jong Ajax op alle fronten. Daryl van Mieghem en Mark Diemers zijn uitblinkers. Een week later zijn de verwachtingen in de derde topper op rij hooggespannen als koploper NEC op bezoek komt. De sfeeracties vooraf beklijven, het spel een stuk minder. De Graafschap verdient een punt, maar verliest door de individuele klasse van NEC. FC Eindhoven krijgt daarna met 4-0 klop en de Achterhoekers liggen uitstekend op koers om een vaste plek in de top drie te bemachtigen.

Hoe anders verloopt de maand december waarin De Graafschap alleen nog van Jong AZ wint en dure punten morst thuis tegen FC Oss en uit bij Telstar. Daar wordt, opnieuw in de slotminuut, een gelijkspel alsnog weggegeven. De Jong luidt de noodklok en schreeuwt om snelle versterking. De Graafschap kan inderdaad wel een kwaliteitsinjectie gebruiken. Te veel spelers blijven nog onder de maat en als team mist de ploeg een over-mijn-lijk mentaliteit waardoor de prestaties veel te wisselvallig blijven. Om te voldoen aan de doelstelling, een plek bij de eerste vijf, moet De Graafschap in 2018 nog vol aan de bak. Opnieuw een tegenvallend seizoen, lees het niet behalen van de play-offs, kunnen de Superboeren zich niet meer veroorloven.