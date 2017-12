Fraser verwacht dat alles explosiever wordt bij Vitesse

Ondanks dat is Fraser wel geïrriteerd. 'Frustratie overheerst natuurlijk. We hebben een hoop mogelijkheden en balbezit afgedwongen, maar we verliezen wel. Je kan inderdaad niet zeggen dat we het slecht hebben gedaan, maar we lopen wel weer tegen een nederlaag aan.'

Maar de coach ziet ook mogelijkheden voor de komende wedstrijden, na de winterstop. 'Ik zie ook veel positieve zaken. Voor het eerst sinds tijden had ik het gevoel van: boem, dit is wat mijn jongens kunnen. Met die energie en iets meer lef heb ik natuurlijk wel een beter gevoel dan de afgelopen wedstrijden.'

Want die waren vaak teleurstellend. Het spel liep niet en de resultaten bleven uit. 'Ik ben dan ook wel even blij met de winterstop. Even de accu opladen bij iedereen, inclusief mijzelf. Maar ik heb er weer wat plezier uit gehaald vandaag, we gaan er de tweede helft vol voor. Ik verwacht dat alles explosiever wordt na de winter.'

'FIFA spelen'

Fraser zelf gaat zich opladen door na te denken wat hij zelf beter moet doen. 'Ik ga nadenken over trainingsvormen en communiceren met mensen in de club. Wat dat betreft veel leuke dingen te doen.' En met die leuke dingen bedoeld Fraser niet per se de kerstdagen, want daar heeft hij niet zoveel mee. 'Ik ga maar FIFA doen op de Xbox en daar ben ik misschien wel beter in dan dit (het trainer zijn, red.) hoor.'