Bryan Linssen noemt nederlaag Vitesse stom en zuur

EINDHOVEN - Bryan Linssen baalde flink van de nederlaag die Vitesse leed tegen PSV.

"Dit was onnodig. We zaten voor mijn gevoel lekker in de wedstrijd en dan geven we bij een standaardsituatie de 1-1 weg. Dat mag niet van die afstand. Anders gaan we met 0-1 de rust in. Dan is er nog steeds niks aan de hand en dan wordt het 2-1 door een van richting veranderd schot. Dat is stom en zuur. Ik vond PSV vandaag niet best en wij speelden een goeie pot."

Linssen kijkt met gemengde gevoelens terug op de eerste seizoenshelft. "Het was ontzettend zwaar. We hebben veel punten laten liggen. De Europa League was een zware belasting, maar het ligt van onszelf. De achtste plaats zegt mij niet zoveel, want we hebben een wedstrijd minder gespeeld. Maar we moeten de tweede seizoenshelft wel gaan vlammen."