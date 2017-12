Deel dit artikel:











Gezin dat konijnen dumpte was zich van geen kwaad bewust Een van de gedumpte dieren - Foto: Dierenambulance Nederrijn

OOSTERBEEK - Het gezin dat afgelopen week in Oosterbeek drie konijnen in het bos achterliet, had niet in de gaten dat dat niet zo'n goed idee was. Dat zegt Thijs Devlin van de Dierenambulance Nederrijn.

De Dierenambulance plaatste zaterdag een oproep op Facebook om erachter te komen wie de eigenaar was van de drie dieren. Ze waren door een kind gedumpt in een bos. Een klasgenootje van de jongen had het verhaal gehoord en vertelde het tegen zijn moeder. Zij vond het een ongeloofwaardig verhaal maar ging toch kijken. Ze vond de dieren uiteindelijk langs het spoor aan de Parallelweg in Oosterbeek. 'Buiten lopen ook konijnen' Door de oproep op Facebook werd duidelijk wie de eigenaren zijn. Volgens Devlin heeft het gezin de konijnen niet met verkeerde bedoelingen gedumpt. 'Hun cultuur is anders. Ze kijken daar op een andere manier tegenaan en dachten: buiten lopen ook konijnen, dus dat kan prima. Maar in Nederland is dat niet de bedoeling.' Er worden geen stappen meer ondernomen richting het gezin, zegt Devlin. 'Zondag verhuizen ze naar het buitenland, dus aangifte doen heeft weinig zin. We hopen wel dat de schrik er zo inzit dat ze dit niet nog een tweede keer doen.' De konijnen zitten inmiddels veilig in een hok bij konijnenopvang Huize Pluis. Zie ook: Kind moet konijnen dumpen van ouders Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl