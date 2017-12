Analyse: Europees voetbal verhardt en verlamt Vitesse

Vitesse begon de competitie met hoge verwachtingen. Ondanks het feit dat er veel bepalende spelers waren vertrokken (Van Wolfswinkel, Baker, Room), werden er ervaren spelers teruggehaald. Onder anderen Linssen, Bruns, Matavz en Pasveer kwamen naar Arnhem. Voetballers met karakter en de nodige ervaring. Vitesse zou dit jaar wel eens kunnen verrassen, zo werd geroepen in het land.

Bekijk de terugblik op de eerste seizoenshelft (tekst gaat verder onder de video)

En die verwachtingen leken uit te komen nadat Vitesse in de eerste wedstrijd over NAC heen wervelde (4-1). Ook in de daaropvolgende wedstrijden haalde Vitesse vaak resultaat en speelde de ploeg met overtuiging. Alleen tegen het iets sterkere AZ ging het thuis mis (1-2). Er leek nog weinig aan de hand voor de Arnhemmers.

Foto: Wil Kuijpers

Het leek ook nog goed te gaan bij de eerste Europese wedstrijd. Vitesse speelde een uitstekende wedstrijd tegen Lazio, vol op de aanval en vol overtuiging, zoals trainer Henk Fraser dat graag zou zien. De sterren van Lazio Roma beslisten uiteindelijk het duel in het voordeel van de Italianen, maar Vitesse had zich van haar goede kant laten zien.

De fouten die gemaakt werden én hoe hard Lazio dat afstrafte hoorde bij het Europese leerproces. Vitesse moest hard worden van het Europese avontuur.

Europese campagne

Maar de Europa League bleek een harde leerschool. Na de wedstrijd tegen Lazio heeft Vitesse amper nog zo'n goede partij op de mat kunnen leggen. In Nice werd de ploeg met 3-0 overlopen. Ervaren spelers als Bruns, Büttner en Foor wisten niet wat ze overkwam, de ploeg leerde de wetten van het Europees voetbal kennen. Elk foutje werd afgestraft en als je er niet helemaal in gelooft, of voor gaat wordt het dus niks.

Toen moesten de wedstrijden tegen het Belgische Zulte Waregem gewonnen worden. Maar ook die wedstrijden liepen uit op een deceptie. In België werd het 1-1, thuis werd het 0-2. Weer gaven veel spelers, vooral in de thuiswedstrijd, niet thuis. De Arnhemmers faalden als collectief. 'Dus ik ook', zei trainer Henk Fraser. En dat klopt ook wel, want de trainer kreeg het niet voor elkaar om een formatie te smeden die zich verder kon weren in Europa.

In de laatste wedstrijden tegen het al geplaatste Lazio en Nice werd nog resultaat gehaald. Dat was knap, maar daarbij moet ook gezegd worden dat de topploegen niet meer in hun sterkste opstelling speelden.

Veel spelers konden na afloop van het toernooi zeggen dat ze enorm veel geleerd hadden van het Europese voetbal. Alles ging sneller, fouten werden afgestraft, maar sommige spelers vielen daardoor ook door de mand. Alexander Büttner raakte er zelfs zijn basisplaats door kwijt. De enige speler die constant niveau haalde was Milot Rashica. De buitenspeler is klaar voor een volgende stap, om jaarlijks op dit niveau te spelen.

Verlamming

Over andere spelers komen we zo nog te spreken, maar het Europese voetbal verharde Vitesse niet alleen. Het verlamde Vitesse ook vaak. De Arnhemmers speelden niet alleen zes wedstrijden, maar alles was anders. Het ritme moest worden omgegooid, veel spelers maakten drie wedstrijden in een week en het reizen was ook nieuw. Dat zorgde ervoor dat Vitesse veel wedstrijden niet fris en fruitig speelde.

Tegen Swift in de beker werd het absolute dieptepunt gehaald. De amateurs schakelden de bekerwinnaar al in de eerste ronde uit. Maar ook in wedstrijden tegen Heracles (1-1), Groningen (4-2 verlies), Feyenoord (1-0 verlies), Willem II (2-2) en VVV (1-1) wisten de Arnhemmers niet te overtuigen.

Spelers als Serero, Linssen, Bruns, Büttner, Pasveer, Matavz en Miazga zakten ver weg, terwijl ze een veel hoger niveau kunnen halen. Maar trainer Henk Fraser leek ook niet te weten hoe hij het tij moest keren. Hij wisselde de laatste weken veelvuldig met zijn opstelling en ook de formatie waar in gespeeld wordt werd omgegooid van 4-3-3 naar 5-3-2.

De trainer probeerde van alles, waaronder jeugdspelers inbrengen, maar Vitesse kreeg het frisse voetbal niet terug. Daarbij kwam ook nog kijken dat Fraser problemen heeft met de bemoeienissen van commissaris Valeri Oyf. Daardoor werd het ook weer onrustig rondom de club. Dat hielp de trainer allemaal niet. Pas op de laatste speeldag, bij koploper PSV, toonden de Arnhemmers weer enig herstel.

Foto: Broer van den Boom

Supporters beginnen zich te roeren en hopen dat trainer Fraser snel weg gaat bij de Arnhemse club. Logisch nu het spel en de resultaten uitblijven, maar de trainer verdient natuurlijk veel krediet voor de bekerwinst en de vijfde plek vorig jaar. Maar ook toen had hij een zware eerste seizoenshelft. Wat dat betreft kan het dus zomaar zijn dat de coach het ook dit jaar na de winterstop zo weer kan omtoveren, met de Europese ervaring in de achterzak.

Pasveer valt tegen

En als Vitesse die resultaten wil halen, moeten bepaalde spelers toch echt een hoger niveau gaan halen. Bijvoorbeeld Remko Pasveer. De doelman kwam over van PSV om Eloy Room te vervangen, maar de keeper heeft nog weinig punten gepakt voor Vitesse.

Sterker nog, met enkele fouten dit jaar kostte de keeper zelfs ook punten, bijvoorbeeld tegen PSV thuis toen hij een bal door de zon zomaar over zich heen zag waaien. Ook in de uitwedstrijd tegen Feyenoord is het maar de vraag of hij een goede keuze maakte om uit zijn doel te komen. Pasveer en Vitesse is vooralsnog geen gelukkig huwelijk. Fans beginnen al te roepen om Piet Velthuizen, die net zijn contract heeft laten ontbinden in Cyprus.

Ook Alexander Büttner, die sterk en fit aan het seizoen begon, is weggezakt. Hij staat misschien wel symbool voor Vitesse dit jaar. De back ging vaak veel te wild duels in, was te vaak voorin te vinden en liet zijn man vaak lopen. Saint-Maximin maakte er voor Nice dankbaar gebruik van en ook het Belgische Zulte Waregem profiteerde. Büttner zelf was vaak niet schuldbewust. Trainer Henk Fraser liet de back nog lang staan, om hem niet meteen mentaal te breken. Maar toen jeugdproduct Lassana Faye een sterke indruk bleef maken, was de keuze gemaakt.

En ook Castaignos valt dit jaar nog zwaar tegen. De spits kreeg meerdere kansen in de basis dit jaar, maar laat zien dat hij zonder veel vertrouwen speelt. Grote kansen worden gemist en hij is vaak ongelukkig in de afwerking. De spits kan niet toevoegen wat Vitesse had gehoopt, terwijl zijn concurrent Tim Matavz met 9 doelpunten aardig bezig is.

Jeugd valt op

Aan de andere kant zijn er ook nog positieve ontwikkelingen te noemen bij spelers. Rechtsback Julian Lelieveld, linksback Lassana Faye, centrale verdediger Thomas Oude Kotte en doelman Jeroen Houwen zijn allemaal jeugdspelers die dit jaar zijn doorgebroken in het eerste elftal.

Buiten Houwen om krijgen ze allemaal veel speeltijd en spelen ze naar behoren. Maar zoals bij jonge spelers hoort, maken zij ook nog fouten waar ze van moeten leren. Als deze spelers snel leren, kunnen zij het spel van Vitesse in de tweede seizoenshelft helpen kantelen.

Foto: Broer van den Boom

En dat geldt helemaal voor het grootste talent op het middenveld. Mason Mount is de naam. De huurling van Chelsea valt al weken op door zijn goede spel. Begin dit jaar bleef hij achter, maar inmiddels heeft hij zich helemaal in de basis geknokt en probeert hij Vitesse bij de hand te nemen.

Hoewel hij geniale dingen laat zien en echt goed kan voetballen, is het voor de 18-jarige Mount onmogelijk om Vitesse alleen te dragen. Mocht hij zijn vorm door kunnen trekken in de tweede seizoenshelft en hij krijgt het team mee, dan kan Vitesse ook dit jaar weer gewoon in de top vijf eindigen. En dan wacht misschien wel weer een Europees avontuur.