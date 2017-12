Vitesse verliest onnodig van PSV

Deel dit artikel:











EINDHOVEN - Vitesse heeft zaterdagavond het jaar 2017 afgesloten met een nederlaag bij PSV. Dat kan gebeuren natuurlijk, maar dit verlies was wel onnodig. De Arnhemmers kwamen in de eerste helft nog wel op voorsprong, maar door slecht verdedigen kwam PSV al snel weer langszij. Een van richting veranderd schot van Lozano besliste de wedstrijd (2-1). Daardoor gaat Vitesse als achtste de winterstop in.

EINDSTAND PSV - VITESSE: 2-1 90': Afgelopen! 90': Er komen nog drie minuten bij. 85': Dabo is in de ploeg gekomen voor Lelieveld. 84': Even dacht Vitesse de 2-2 in het netje te hebben liggen, maar Matavz stond buitenspel na een losgelaten schot van Bruns. 78': Aanvallende wissel. Kashia gaat eraf, Castaignos komt erbij. 76': Daar ontsnapt Vitesse. Miazga blundert enorm met een te korte terugspeelbal, maar Luuk de Jong straft het niet af. 73': Vitesse komt er nu wat moeilijker doorheen. Kunnen de Arnhemmers nog een puntje halen in Eindhoven? 64': Lelieveld stuurt Matavz weg met een goede bal, maar de spits kan niet genoeg kracht achter zijn schot zetten. Anders was het hier 2-2. 61': Deze meegereisde supporters balen weer, nadat zij in de eerste helft nog hoop hadden op een stunt. 54': GOAL! PSV komt nu op voorsprong. Na een goede combinatie haalt Lozano verwoestend uit, maar Pasveer duikt heel vreemd naar een hoek. De bal van Lozano verdwijnt recht in de goal. 52': Oude Kotte grijpt weer twee keer goed in bij Vitesse. De jonge verdediger speelt een prima partij, wederom. 46': We zijn weer begonnen. 45': Rust. 42': GOAL! Het is weer 1-1. Het verdedigen gaat niet goed bij een vrije trap van Lozano. Schwaab kopt de bal geheel vrijstaand binnen. 39': Nu is het weer de beurt aan PSV. Luuk de Jong krijgt een kopkans, maar de bal gaat net naast. 32': GOAL! Nu is het wel raak. Een fantastische bal van Faye wordt goed aangenomen door Linssen, die lobt de bal over Zoet heen en ziet Matavz de bal binnen tikken. Zo staan de Arnhemmers toch op voorsprong in Eindhoven. 30': Wat een kans voor Vitesse. Na een fout achterin bij PSV kan Rashica scoren, maar hij stuit op Zoet. Een kostbare misser. 29': Met een fantastische ingreep voorkomt Oude Kotte de 1-0 van PSV. De verdediger staat goed te spelen. 27': Ook uit de hoekschop krijgt Lozano weer een grote kans. En weer tikt Pasveer de bal uit het doel. 26': Kashia werkt de bal niet goed weg en daardoor kan Lozano weer hard uithalen, maar Pasveer kan weer redding brengen. 23': Dat klopt inderdaad, want Thomas Bruns gaat hem vervangen. Foor grijpt naar zijn schouder, het kan zomaar eens zijn sleutelbeen zijn. 20': Navarone Foor raakt geblesseerd. Hij komt verkeerd terecht na een tackle. Het lijkt erop dat hij niet verder kan. 19': Nu neemt PSV de wedstrijd over. Kans voor Lozano nu, maar Pasveer kan weer opvangen. 13': Weer een kleine kans voor PSV. Van Ginkel snelt achter de bal aan, maar Pasveer is op tijd en voorkomt zo een doelpunt. 9': Kansje voor PSV, maar de kopbal van Luuk de Jong verdwijnt in de handen van Pasveer. 8': Marco van Ginkel is het inmiddels wel gewend om tegen Vitesse te spelen, maar het Arnhemse jeugdproduct zal het ongetwijfeld nog erg speciaal vinden om tegen het geel-zwart te spelen. 3': Eerste mogelijkheid voor Vitesse. Milot Rashica wordt diep gestuurd en kan gaan schieten, maar zijn schot mist uiteindelijk teveel kracht. 1': We zijn begonnen. 19.45 uur: De spelers zijn er. We kunnen gaan beginnen!

19.40 uur: Veel oude bekenden treffen elkaar vandaag. PSV'ers Marco van Ginkel en Philip Cocu hebben natuurlijk een Vitesse-verleden. Bij Vitesse hebben Remko Pasveer en Tim Matavz een PSV-verleden. 19.35 uur: Eindhoven is in de kerstsferen. Daarom krijgen alle bezoekers vandaag een PSV-kerstmuts. 19.25 uur: Bryan Linssen werd tegen FC Twente nog vroegtijdig gewisseld, maar hij staat gewoon weer in de basis. 19:20 uur: De Vitesse-spelers zijn druk met de warming-up in Eindhoven. 19.10 uur: Oud-FC Wageningen-spelers zijn zojuist als helden onthaald bij het PSV stadion. Precies 40 jaar geleden wist de Wageningse club hier in Eindhoven een gigantische stunt uit te halen door met 6-1 te winnen van destijds Europees topclub PSV. 19.05 uur: In Arnhem werd het dit jaar 2-4, mede door een grote blunder van Pasveer. Hij zei dat hij last had van de zon. 18.55 uur: PSV wist dit jaar alle thuiswedstrijden te winnen, er wacht dus een moeilijke taak voor Vitesse om hier resultaat te halen. 18.50 uur: Op 7 december 2013 behaalde Vitesse hier de laatste overwinning. Het werd toen 2-6 in Eindhoven. 18.45 uur: Vitesse speelt dus in de volgende opstelling: Pasveer, Lelieveld, Kashia, Miazga, Oude Kotte, Faye; Mount, Linssen, Foor; Rashica, Matavz.