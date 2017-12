Apeldoorn kan aantal fietsen nog nét aan

APELDOORN - In Apeldoorn kunnen bezoekers van 3FM Serious Request de fiets en de auto nog maar nét kwijt. En als je dan een extra grote fiets hebt is het al helemaal passen en meten. Inge en Inge van Tingeling stonden dus voor een uitdaging; waar zetten we onze fiets?! Ze hebben niet alleen twee fietsen, maar ook hun theekar mee.

Of de theekar er ook nog even in kan. De man die iedereen de gratis stalling in moet scannen kijkt wat wanhopig. Je ziet hem denken: waar dan?’ Desalniettemin wil hij best meedenken. Ook zo’n grote kar kunnen ze nog net kwijt, zeker omdat de stalling nog relatief rustig is. Het zal gedurende de avond volledig volstromen – maar Inge en Inge van Tingeling staan gelukkig.

De twee hebben de hele dag thee geschonken, eerst in Deventer, daarna in Twello en uiteindelijk in Apeldoorn. Ze komen het geld inleveren bij het Glazen Huis, en een kopje koffie drinken. Ze zijn niet de enigen: heel Apeldoorn loopt elke dag langzaamaan helemaal vol, met uitpuilende fietsenstallingen en parkeergarages als gevolg. 'Het is echt een gekkenhuis', laat een medewerker van één van de stallingen zich ontvallen. De fietsen blijven noodgedwongen buiten staan, de medewerkers moeten fietsen weigeren. 'Er is geen plaats!'

Zelden zo druk

Handhaven is het sleutelwoord. Gratis geïmproviseerde fietsenstallingen neerzetten, controleren waar gasten hun fietsen neerzetten, de situatie continu blijven inschatten. De handhavers hebben het er druk mee, en niet zonder succes.

De situatie is tot nu toe nog niet uit de hand gelopen, meldt de gemeente Apeldoorn desgevraagd. De gemeente geeft aan dat de stallingen al twee nachten op rij vol waren.

En niet alleen de fietsenstallingen, ook de parkeergarages. Parkeergarage Koningshaven heeft zelden zó vol gestaan als tijdens 3FM Serious Request van dit jaar. Tot aan de tiende verdieping zal men met de auto moeten rijden om nog een plek te vinden. Het mag de pret niet drukken, zelfs de lange rijen om een uitrijkaart te krijgen worden getrotseerd.

Vanavond wordt weer topdrukte verwacht tijdens het optreden van Kraantje Pappie en Julian Jordan, twee populaire artiesten.