Kerststress in Gelderland: grote drukte in winkels

Ook bij de meer gespecialiseerde winkels was het aansluiten. 'Het is de drukste dag van het jaar', vertelt Gijs Koolmees van verswinkel Het Schaffelaartje in Ede. 'Al het personeel dat je hebt, zet je in. En ja, mensen moeten wat langer wachten.'

Volgens de Betaalvereniging Nederland is zaterdag het record van verwerkte transacties per seconde verbroken. Tussen 14.30 en 15.00 uur waren het er per seconde 567. Het vorige record stond op 536.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

Laatste kans

In enkele Gelderse gemeenten was het vandaag de laatste kans om nog iets voor het kerstdiner binnen te halen. In onder meer Geldermalsen en Elburg blijven de winkels morgen gesloten.

In Geldermalsen dreigde de gemeente met een boete en zelfs celstraf voor winkeliers die tegen de regels in toch de deur van het slot halen. De herenmodezaak Only for Men liet eerder deze week weten zich daar niets van aan te trekken.

