Vrouw (80) overlijdt na botsing tegen boom

WINTERSWIJK MEDDO - In het buitengebied van Winterswijk is zaterdagmiddag een automobiliste omgekomen bij een eenzijdig ongeluk. De 80-jarige vrouw uit Meddo belandde rond 15.50 uur op de Meddoseweg tegen een boom.

De automobiliste werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan haar verwondingen. De Meddoseweg was vanwege het ongeluk enige tijd afgesloten.

De politie wil weten wat er precies is gebeurd en komt graag in contact met mensen die daar meer over kunnen vertellen.