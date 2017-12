OVERASSELT - Op de weg tussen Overasselt en Nijmegen is zaterdagmiddag een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Ze reed met haar bestelbusje op de Sint Walrickweg tegen een boom.

De vrouw moest uit de auto worden bevrijd en is naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter werd ook opgeroepen en landde in een weiland in de buurt.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.