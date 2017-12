FC Wageningen wrijft historische zege er nog eens in bij PSV

Oud-voetballer Gerdo Hazelhekke uit Ede heeft er zin in. Zaterdag bezoekt hij samen met bijna alle spelers van toen de oude tegenstander. Aanleiding is de bekerwedstrijd van veertig jaar geleden. Die won underdog FC Wageningen toen met 6-1 van het grote PSV.

Reden voor Harold van Kooten, groot supporter van FC Wageningen, om een soort reünie te organiseren. 'Het was uniek: PSV had alles gewonnen. De club was landskampioen en veroverde de UEFA Cup door onder meer Barcelona, met Johan Cruijff, uit te schakelen. En wij stonden iets van negende in de eerste divisie.'

Zout in de wonde

Gerdo Hazelhekke was 40 jaar geleden spits en scoorde in de legendarische wedstrijd het vijfde doelpunt. Hij kijkt uit naar het bezoek aan PSV. Hazelhekke: 'Ik zei al tegen René van de Kerkhof, waar ik toen tegen speelde, dat we zoutvaatjes bij ons hebben om in de wonden te strooien. Grapje hoor. Zonder dollen: het is natuurlijk heel goed van PSV om een dieptepunt in de historie eruit te lichten, om te laten zien hoe je daar mee om moet gaan. Verliezen hoort er ook bij, hoe moeilijk dat ook is'.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

Hazelhekke is inmiddels 67 jaar en speelt tegenwoordig golf. 'Dat doe ik dus ook regelmatig met René en Willy van de Kerkhof, toen onze tegenstanders. Leuk om ze ook nu weer te zien'. De FC-Wageningers gaan met zo'n twintig man in een bus van Wageningen naar Eindhoven en worden daar ontvangen door de oud-tegenstanders.

PSV voetbalt zaterdagavond in Eindhoven thuis tegen Vitesse.

Oud-spelers van FC Wageningen komen aan in Eindhoven:

Zie ook: 40 jaar na 6-1 pak slaag nodigt PSV Wageningse bekerhelden uit