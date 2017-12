Al jaren 4 otters in Gelderland

ARNHEM - Het aantal otters in Gelderland lijkt ook dit jaar niet gegroeid. Wageningen Environmental Research (Alterra) in Wageningen maakte de cijfers van afgelopen jaar bekend en het aantal otters staat in Gelderland nog steeds op 4.

In 2002 is de otter in Nederland geherintroduceerd. Voor het eerst sinds dat jaar lijkt het aantal otters in Nederland helemaal niet gegroeid. Alterra schat het totale aantal op 200 otters. De organisatie baseert zich op vondsten van zogeheten 'spraints', uitwerpselen van otters. Omdat niet alle dna-testen daarvan helemaal betrouwbaar zijn, houdt Alterra een slag om de arm wat betreft het exacte aantal. Op de site van de Wageningen Universiteit is het complete rapport te downloaden.

Tekst gaat verder onder de foto.

Bron: Ark Natuurontwikkeling Foto: Martijn Verdoes

Otters in de Gelderse Poort

In Gelderland is het aantal otters al jaren stabiel. Drie mannetjes en één vrouwtje lijken in onze provincie voor te komen. In juli werd een jonkie gesignaleerd in natuurgebied De Gelderse Poort. Maar niet veel later bleek de moeder daarvan doodgereden. Lees hier het artikel over de dode otter. Hoe deze dode moeder in de cijfers past is niet helemaal duidelijk.

De Nijmeegse natuurorganisatie ARK ziet in het rapport een risico op meer inteelt onder de aanwezige otters en pleit op hun site voor meer bijplaatsingen.