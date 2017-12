File richting kerstshow in GelreDome

ARNHEM - Vanwege een kerstshow in het Arnhemse GelreDome zaterdagavond heeft het verkeer lange tijd vastgestaan richting het stadion. Dat meldt de VerkeersInformatieDienst (VID).

Op de N325 tussen Arnhem Velperbroek en Nijmegen stond rond 14.15 uur een file van 4 kilometer. Ook op de N225 stond het verkeer stil. Inmiddels zijn de files opgelost.

In GelreDome vindt zaterdagavond de Music Show Scotland plaats. Het is de grootste Schotse indoorshow ter wereld. De honderdste voorstelling staat compleet in het teken van Kerstmis.

