Kind moet konijnen dumpen van ouders

OOSTERBEEK - Drie konijnen in Oosterbeek zijn deze week van een wisse dood gered. Volgens de Dierenambulance Nederrijn waren de beesten gedumpt door een onbekend gezin dat naar het buitenland verhuist. 'We snappen niet dat er zo respectloos met huisdieren wordt omgegaan.'

De melding van de gedumpte konijnen was anoniem gedaan door een moeder van een scholier uit de omgeving. De vrouw vertelde dat haar zoontje verdrietig thuiskwam nadat een klasgenootje had aangegeven dat hij naar het buitenland gaat verhuizen.

De drie konijnen van het gezin kunnen niet mee, dus zouden zijn ouders het jongetje hebben opgedragen de beesten in het bos achter te laten. De anonieme tipgeefster geloofde het verhaal niet toen ze het hoorde en ging daarom zelf kijken. Tot haar verbazing trof ze de konijnen aan bij het spoor aan de Parallelweg.

Foto: Dierenambulance Nederrijn

Konijnen ontdaan

De konijnen zitten inmiddels in opvang Huize Pluis in Bennenkom waar ze de kerstdagen gaan doorbrengen. 'Met de konijnen gaat inmiddels alles goed, maar ze zijn wel een beetje ontdaan', zegt Agnes Pol van de opvang. 'Het is ook niet niets voor de beesten om gedumpt te worden', vervolgt ze.

De konijnen worden nu nagekeken door een dierenarts en ingeënt. Ze hoopt dat het gezin zich gaat melden bij de dierenambulance of bij de opvang. 'Ik zou graag de leeftijd van de konijnen willen weten en hun medische achtergrond. Dan kunnen we zorgen dat ze echt goed in orde zijn', aldus Pol.

Ten dode opgeschreven

Volgens de Dierenambulance Nederrijn hadden de beesten het niet gered in het bos. 'Ze hadden het niet overleefd buiten. Deze konijnen hebben geen instinct voor gevaar en waren zeker ten prooi gevallen aan een groter dier.'

Foto: Dierenambulance Nederrijn

Geen stappen ondernemen

Doordat deze melding anoniem is gedaan, kan zowel de dierenambulance als de dierenpolitie geen stappen ondernemen om het gezin aansprakelijk te stellen. De dierenambulance doet dan ook een getuigenoproep.

Verder heeft Thijs Devlin van de dierenambulance nog een bericht voor de ouders van het jongetje. 'Je zult jezelf waarschijnlijk niet bij ons melden, maar geef op z'n minst de konijnenopvang Huize Pluis een vergoeding.'