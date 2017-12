Deel dit artikel:











Opnieuw bushokje vernield in Velp Foto: Studio Rheden

VELP - In Velp is opnieuw een bushokje vernield. Dit keer was het raak aan de Arnhemsestraatweg. Met een baksteen is een ruit van het net geplaatste bushokje ingegooid.

Geschreven door Mediapartner Studio Rheden

De dader sloeg in de nacht van vrijdag op zaterdag toe. De laatste tijd worden in Velp vaker ruiten van bushokjes aan diggelen geslagen. De politie zoekt getuigen van de vernielingen.