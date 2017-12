2017 geen topjaar voor Gelderse sportclubs

ARNHEM - Voor de Gelderse sportclubs verliep 2017 over het algemeen niet geweldig. Voor voetbalclub Achilles'29 was het zelfs een regelrecht rampjaar.

In het amateurvoetbal keert Achilles'29 noodgedwongen terug. De club degradeert uit de eerste divisie. Bij de winterstop staan de Groesbekers troosteloos onderaan en het gat met de nummer voorlaatst groeit naar 12 punten. Na 21 wedstrijden zonder zege wordt met 4-3 gewonnen van Eindhoven en daarna krabbelt de club toch nog op en volgt er een indrukwekkende inhaalrace met een hoofdrol voor spits Niek Versteegen (foto).

Achilles lijkt op een bepaald moment Dordrecht te gaan achterhalen, maar in de rechtstreekse confrontatie incasseert de ploeg vlak voor tijd de 2-2. En als de KNVB Achilles vlak voor de slotwedstrijd tegen Jong PSV drie strafpunten oplegt vanwege te laat ingeleverde jaarcijfers, is het eigenlijk al beslist. De wedstrijd wordt dan ook nog eens met 5-1 verloren.

Daarna volgt er veel meer ellende. Achilles kan de salarissen niet meer betalen en ondanks een aardige start en een bekerstunt tegen NAC (4-3) zakt de club weg naar de degradatiezone van de tweede divisie. Het doek lijkt begin november te vallen en de derby tegen De Treffers lijkt de laatste wedstrijd uit de clubhistorie te worden. Achilles wint wel weer eens, met 2-1.

Twee dagen later kan de club toch achterstallige salarissen betalen, maar in december zijn er opnieuw financiële achterstanden. Inmiddels is de markante voorzitter Harrie Derks afgetreden.

De andere clubs in de tweede divisie kennen ook geen geweldig jaar. FC Lienden doet het redelijk met een zesde plaats, maar in het huidige seizoen is de ploeg van Hans Kraay een middenmotor. De Treffers wordt in het eerste seizoen vierde, maar zakt dit seizoen ver weg en is pas de laatste weken weer wat opgeleefd.

De twaalfde plaats strookt niet met de ambities. TEC heeft een minder hoog verwachtingspatroon en is heel tevreden met de twaalfde plaats na een seizoen knokken tegen degradatie. Dat is ook in het tweede jaar het lot van de club uit Tiel, die nu voorlaatste staat. Voor Jong Vitesse is het debuut in de tweede divisie een deceptie, want de ploeg degradeert en staat nu in de derde divisie tweede.

In het badminton is Smashing uit Wijchen voor het eerst in jaren weer terug in de eredivisie. De ploeg staat op een verdienstelijke zevende plaats.

In het basketbal wordt het meeste succes geboekt. De vrouwen van Batouwe uit Bemmel pakken de landstitel door over zeven wedstrijden Grasshoppers te verslaan.

Ook de beker wordt gepakt ten koste van Grasshoppers, het wordt 85-67. In de huidige competitie staat Batouwe tweede.

De handbalvrouwen gaan met Estavana Polman uit Arnhem en Lynn Knippenborg uit Zieuwent voor goud op het WK. Na een weifelende start worden toch de halve finales gehaald. Maar daarin stuit Oranje op de eeuwige rivaal Noorwegen. Uiteindelijk is brons het hoogst haalbare.

In het hockey keert Nijmegen na jaren weer terug op het hoogste niveau. De vrouwen staan op dit moment voorlaatste in de hoofdklasse.

De volleyballers van Orion uit Doetinchem verliezen de finale om de landstitel tegen Lycurgus. In het huidige seizoen staan de Achterhoekers tweede, één plek boven Dynamo uit Apeldoorn. In de Challenge Cup weet Orion te stunten door het Bulgaarse Levski Sofia te elimineren.

Gelderland was jarenlang toonaangevend in het waterpolo, maar dat is in 2017 niet het geval. Bij de mannen zijn Polar Bears uit Ede en BZC uit Borculo, de kampioen van 2011 tot en met 2014, nu slecht middenmotors. Bij de vrouwen staat Polar Bears wel bovenaan in de eredivisie.

In de ijshockey BeNe-League is Nijmegen heel sterk bezig. De ploeg bezet de tweede plaats, nadat vorig seizoen in mineur was geëindigd.