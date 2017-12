'Diep bedroefd en kwaad'; begraafplaats doelwit vernielingen

'S-HEERENBERG - Op de begraafplaats bij de Protestantse Kerk in ’s-Heerenberg zijn 14 graven vernield. Twee grafstenen zijn daarbij volledig doormidden gebroken.

'De mensen zijn diep bedroefd en kwaad', reageert koster Fred Heuvel van de Protestantse Gemeente 's-Heerenberg-Zeddam op de vernielingen. Bij de nabestaanden kwam de klap hard aan. 'Zeker zo vlak voor de kerst, als iedereen net alles op orde heeft.'

Bekijk de reportage van REGIO8 (tekst gaat verder onder de video)

'Een grote puinhoop'

De vernielingen op de begraafplaats aan het Hof van Bergh zijn in de nacht van donderdag op vrijdag aangericht. 'De stenen zijn omgetrapt, bloemen zijn van de graven getrokken en er zijn ijzeren palen over het veld gegooid', somt koster Heuvel op. 'Een grote puinhoop.'



In 2012 was de begraafplaats ook al doelwit van vernielingen. Toen werden twee jongens uit het Duitse Emmerich betrapt door een buurman. Op dit moment is er nog geen zicht op de daders. De politie heeft de zaak in onderzoek.