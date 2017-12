Baanwielrenners op zoek naar nationale glorie op wielerbaan Apeldoorn

Het omnium is een meerkamp waar pas na vier verschillende onderdelen de beste baanrenner boven komt drijven. Het zijn allemaal onderdelen waarbij het hele peloton continu op de baan is. Alleen de puntenverdeling, en dus de tactiek, verandert per onderdeel.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

Een van de Gelderse deelnemers was Gino Vierhouten uit Nunspeet. Hij rekent zichzelf niet tot de kanshebbers en deed vooral mee om in de winter op hoog niveau te fietsen. Als wegwielrenner rijdt hij graag de langere afstanden. 'Sprinters zijn allemaal wat steviger, gespierder en groter. Die moeten alleen maar korte afstanden rijden. Het langste onderdeel dat zij doen is acht rondjes, ons kortste onderdeel is veertig rondjes dus daar zit een redelijk verschil in.'

Rond de negentig renners deden een gooi naar de titel. Zowel eliterenners als junioren kwamen op de baan. Uiteindelijk was Jan Willem van Schip de sterkste van het veld. Bij de vrouwen won Kirsten Wild.

Baanwielrennen populair

In het baanwielrennen trekken de sprinters meestal de meeste aandacht. Matthijs Büchli won op de laatste Olympische Spelen zilver op de keirin en Elis Ligtlee uit Eerbeek won op dat onderdeel goud bij de vrouwen. Vierhouten ziet dat daardoor de sport populairder wordt. 'De sprintgroep heeft het heel goed gedaan, daardoor wordt baanwielrennen in een goed daglicht gezet. Dat is goed voor de sport en hopelijk ook voor de duursportonderdelen.'

Het was het laatste grote toernooi voor Apeldoorn de wereldkampioenschappen organiseert. Eind februari komen alle wereldtoppers naar het Omnisportcentrum.