ARNHEM - 2017 was een uitstekend jaar voor de Gelderse sporters. Met name bij atletiek en wielrennen hoort Gelderland tot de wereldtop.

De Gelderse atleten kennen een absoluut topjaar. Dafne Schippers excelleert op het WK in Londen. Ze prolongeert haar titel op de 200 meter en pakt ook nog brons op de 100 meter.

Maar ook Anouk Vetter uit Arnhem pakt een medaille. Ze haalt brons op de meerkamp. Nadine Visser uit Arnhem wordt daar zevende, maar op het EK onder 23 wint ze goud op de 100 meter horden. Verder levert de Nijmeegse Susan Krumins een knappe prestatie door vijfde te worden op de 10 kilometer. Voor Apeldoorner Eelco Sintnicolaas valt het WK tegen, want hij valt uit met een blessure. Maar dit seizoen verbetert hij wel het Nederlands record meerkamp.

Bij het baanwielrennen kent olympisch kampioen Elis Ligtlee uit Eerbeek een vervelend jaar. Door blessureleed komt ze bijna niet in actie en mist ze alle grote titeltoernooien. Ze maakt haar rentree pas in november in Manchester, maar wordt dan al vroegtijdig uitgeschakeld.

Shanne Braspennincx uit Arnhem rijdt constant mee in de wereldtop, maar op het EK en het WK grijpt ze net naast de medailles. Theo Bos uit Hierden pakt in de teamsprint zilver op het WK. Wim Stroetinga uit Nijkerk wint op de scratch net geen medaille bij het WK, maar wint wel de prestigieuze Zesdaagse van Berlijn.

Selena Piek uit Arnhem haalt samen met Eefje Muskens de kwartfinales op het EK badminton. Muskens maakt bekend te stoppen en het WK moet dan het afscheid worden, maar in de tweede ronde moet het duo opgeven door een blessure van Piek.

Het BMX-seizoen wordt gedomineerd door Laura Smulders uit Horssen. Ze wint de wereldbeker vol overtuiging en pakt de Europese titel. Maar op het WK blijft ze in de finale aan het starthek hangen en wordt ze slechts zesde.

Enrico La Cruz uit Huissen geldt bij het boksen als een groot talent. Dat laat hij al zien op het EK en het WK, maar vooral zijn zege op de Cubaanse meervoudig wereld-en olympisch kampioen Alvarez spreekt tot de verbeelding. Peter Müllenberg uit Arnhem wil eerst niet meedoen aan titeltoernooien, maar doet alsnog mee aan het EK. Hij plaatst zich niet voor de kwartfinales.

Darter Owen Roelofs uit Ochten is pas 14 jaar. Bij het WK voor junioren haalt hij toch al een zilveren medaille.

Hans Peter Minderhoud uit Oosterbeek wint op Indoor Brabant de kür op muziek bij het dressuur. Op het NK moet hij genoegen nemen met brons, Edward Gal pakt daar de nationale titel.

Op de golfbaan kent de Arnhemse Anne van Dam een uitstekend jaar. Ze wordt verkozen tot Nederlands golfster van het jaar en doet goed mee in de Ladies European Tour met drie plaatsen in de top vijf. In Dubai lijkt ze te gaan winnen, maar op de slotdag zakt ze tot haar eigen teleurstelling terug naar plek vier.

Judoka Geke van den Berg uit Groesbeek wint goud op het EK onder 23.

In het rolstoeltennis is Marjolein Buis uit Beuningen een klasse apart. Als dubbelspeelster wint ze Roland Garros en de US Open en wordt ze ook nog eens wereldkampioen. Aniek van Koot uit Dinxperlo wint de Australian Open in het dubbelspel.

Het Gelderse schaatsen kent een nieuw talent met Elisa Dul uit Oene. Bij de junioren behoort ze al tot de wereldtop.

Jos de Vos uit Dreumel rijdt zijn beste NK ooit. Hij wordt vierde, mede dankzij een derde plaats op de 10 kilometer.

Li Jie uit Ede komt op het WK tafeltennis niet verder dan de achtste finales. Haar grootste succes boekt ze op de top 16. Ze wint het prestigieuze toernooi voor de eerste keer in haar carrière.

Voor de Doetinchemse tennisster Richel Hogenkamp is 2017 een turbulent en succesvol jaar. Ze wint de toernooien van Saint Gaudens en Tunis.

Maar ze wordt ook bedreigd door matchfixers.

Op Roland Garros levert ze een enorme stunt door te winnen van de Servische topper Jankovic. In de tweede ronde gaat ze eruit tegen de Belgische Mertens. Ook op Wimbledon en de US Open haalt ze het hoofdtoernooi, maar daar is de eerste ronde telkens het eindpunt.

Joris Nieuwenhuis uit Zelhem wint goud bij het WK veldrijden voor beloften. Hij is ook superieur in zijn leeftijdscategorie en wint ook de Wereldbeker. De overstap naar de senioren verloopt nog iets moeizamer voor de Achterhoeker.

Bij de vrouwen pakt Annemarie Worst uit Nunspeet ook goud op het WK voor beloften. Bij de profs doet ze ook heel aardig mee, op het EK wordt ze zelfs vierde.

Bij het wielrennen op de weg kent Annemiek van Vleuten haar beste jaar ooit. In de voorjaarsklassiekers eindigt de Wageningse steevast voorin en na haar titel op het NK tijdrijden, winst in La Course en enkele topprestaties in de Giro, waar ze als derde eindigt, gaat de focus op het WK. En daar slaat ze toe op de tijdrit. Ze pakt haar eerste gouden medaille ooit en sluit het seizoen af als de nummer 1 van de wereldranglijst.

Bij de mannen is Wilco Kelderman uit Barneveld de blikvanger. Hij is eigenlijk het hele jaar in topvorm, maar door pech staat hij lange tijd buitenspel. Eerst breekt hij zijn vinger in de Strade Bianche, waardoor zijn voorseizoen grotendeels mislukt. In de Ronde van Italië rijdt hij met de besten mee, maar valt hij door een fout van een motorrijder en breekt dezelfde vinger weer.

Kelderman mist daardoor de Tour, maar in de Ronde van Spanje is hij weer fit en doet hij bergop nauwelijks onder voor toppers als Christopher Froome en Alberto Contador. En mede door een uitstekende tijdrit wordt hij vierde. Koen Bouwman uit Ulft rijdt ook sterk, met name in de Dauphiné. Daar wint hij een etappe en het bergklassement. Robert Gesink uit Varsseveld heeft pech. Hij wordt in de eerste zware bergetappe van de Tour nog wel tweede, maar door een valpartij een dag later is zijn seizoen meteen voorbij. Fabio Jakobsen uit Heukelum is bij de beloften ijzersterk. Zo wint hij het NK in Montferland en pakt hij in totaal negen overwinningen. Het levert hem een contract op bij QuickStep.