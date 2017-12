Deel dit artikel:











Man draait door nadat hij kroeg is uitgezet Foto: Omroep Gelderland

HARDERWIJK - In Harderwijk is een man volledig door het lint gegaan, nadat hij een kroeg was uitgezet. Toen agenten hem wilden aanhouden, verzette hij zich hevig.

Volgens wijkagent Jelle van Heerikhuize werd in eerste instantie gemeld dat het om een beroving ging, waarna de verdachte na een vechtpartij was aangehouden. Toen de politie op de locatie kwam, bleek de vork dus heel anders in de steel te zitten. Na veel moeite kon de agressieve verdachte worden aangehouden. 'De man was dermate van slag en agressief dat collega’s hun uiterste best en professionaliteit moesten aanwenden hem ongeschonden het cellencomplex in te krijgen', schrijft de wijkagent op Twitter. Een crisisarts zal beoordelen of de man psychische problemen heeft. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl