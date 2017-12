Deel dit artikel:











Auto slaat over de kop op A1 De auto raakte zwaar beschadigd. Foto: Omroep Gelderland

STROE - Op de A1 bij Stroe is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto van de weg geraakt en over de kop geslagen.

Het ongeval gebeurde in de richting van Barneveld. Voor zover bekend waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De bestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een bloedonderzoek moet uitwijzen of hij had gedronken. Toen de hulpdiensten nog bezig waren met de afhandeling van het ongeval, ging het even verderop ook mis. Een vrachtwagenchauffeur werd gelanceerd nadat hij met zijn combinatie tegen een metalen geleiderail was gereden. Zie ook: Bizar ongeluk op A1: vrachtwagen gelanceerd Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl