Beruchte inbreker uit Litouwen opnieuw gesnapt

PUTTEN - De politie heeft vrijdagavond een man uit Litouwen bekeurd nadat hij in de Bakkerstraat in Putten werd betrapt met inbrekerswerktuig in zijn auto.

De politie kwam de man op het spoor na een tip van een buitengewoon opsporingsambtenaar. De auto bleek te zijn gesignaleerd bij een reeks diefstallen en inbraken in het zuid-westen van het land. De bestuurder, een man uit Litouwen, kwam veelvuldig voor in de politiesystemen in verband met inbraken.

Volgens wijkagent Jelle van Heerikhuize is het 'de zoveelste keer dat de man wordt aangehouden voor ditzelfde feit'. De werktuigen lagen verstopt in de ruimte voor het reservewiel in de kofferbak van de auto en zijn in beslag genomen. De man krijgt daarvoor een boete.