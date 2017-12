'Mijn angst was onterecht'; Marcouch ontvangt spijtverklaring

ARNHEM - De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft vrijdagavond een wel heel bijzondere kerstboodschap ontvangen. In zijn mail vond hij een spijtverklaring.

'Ontroerend en wat een krachtig karakter en goedheid!', schreef Marcouch op zijn Facebookpagina én zijn LinkedIn-profiel. 'Ik kreeg onderstaande e-mail met de beste inspirerende kerstboodschap, die ik graag met jullie deel.'

'Ik heb spijt'

De mail luidde:

Geachte Burgemeester,

Enige tijd geleden heb ik U een e-mail gestuurd, waarin ik mijn onvrede uitte over uw aanstelling. De aanleiding was een bericht van de media en dhr. Wilders dat u terreur imams zou steunen, en dat u terrorist wilde worden in uw jeugd. Uit angst en mijn onwetendheid betichtte ik u van deze omstandigheden. Mijn angst was onterecht, en ik heb spijt van mijn keuze om u deze e-mail te sturen.

Het was niet netjes van mij, en dit begrijp ik nu en daarom bied ik mijn excuus aan met de belofte dat ik in de toekomst goed nadenk voordat ik wat schrijf. Ik probeer elke dag om een beter mens te worden. Ik maak fouten, maar ik probeer ze ook te herstellen. Daardoor groei ik als mens.

Moge God u verder zegenen!

De afzender van de mail is vooralsnog niet bij onze redactie bekend.

Ophef rondom aanstelling

Marcouch' aanstelling deed in juli nogal wat stof opwaaien, onder andere vanwege zijn islamitische en Marokkaanse achtergrond. Ook werd er veel gespeculeerd over vriendjespolitiek vanuit Den Haag, gezien de slechte verkiezingsuitslag voor de PvdA.

