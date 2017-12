Vuurwerk gooien naar iemand anders is poging doodslag

Iedere jaarwisseling worden hulpverleners ergens wel aangevallen met vuurwerk. Vooral het illegale spul is levensgevaarlijk. 'De explosieve kracht van illegaal vuurwerk is de afgelopen jaren hand over hand toegenomen. Het woord 'vuurwerk' klinkt mij te onschuldig. Wat mij betreft spreken we voortaan over heuse granaten. Dat past toch niet bij een feest?', stelt Oscar Dros, eenheidschef van de politie Oost-Nederland.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

Foto: politie Nijmegen-Zuid

Zwaarder dan een granaat

Sommige Cobra's hebben drie tot vier keer de kracht van een echte granaat. De politie ziet dat als een explosief waar een zware straf bij hoort. 'Laat ik duidelijk zijn; als er iemand is die ondanks alle waarschuwingen vooraf toch nog zo’n 'granaat' naar hulpverleners gooit, dan kun je erop rekenen dat we je komen ophalen', benadrukt Dros.

'We houden je aan voor poging doodslag en met de hoofdofficier van justitie heb ik afgesproken dat we dat feit ook ten laste leggen. Bij zo’n ernstige aanval op het leven van een mens die anderen proberen te helpen, past ook een zware strafeis.'

