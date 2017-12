Deel dit artikel:











Bizar ongeluk op A1: vrachtwagen gelanceerd Ook de geleiderail raakte beschadigd. Foto: Omroep Gelderland

UDDEL - Een vrachtwagenchauffeur is in de nacht van vrijdag op zaterdag op de A1 gelanceerd. Dat gebeurde nadat hij ter hoogte van Kootwijk met zijn combinatie tegen een metalen geleiderail was gereden.

Het eenzijdige ongeval gebeurde in de richting van Amersfoort. De bestuurder kwam met de schrik vrij, maar zijn bijrijder - een kind dat lag te slapen - liep onbekende verwondingen op. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beelden van de plek van het ongeval (tekst gaat verder onder de video): Veel schade De vrachtwagencombinatie raakte bij het ongeval zwaar beschadigd. Volgens een weginspecteur van Rijkswaterstaat zijn beide assen van de trailer afgebroken. Vanwege de bergingswerkzaamheden was de weg enige tijd afgesloten. De chauffeur vervoerde broodjes. Die zijn overgeladen op een andere vrachtwagen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl