Man onder water bekneld onder scootmobiel Foto: Pim Velthuizen

APELDOORN - Een man op een scootmobiel heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag angstige momenten beleefd in Apeldoorn. Het slachtoffer belandde in een vijver en kwam vervolgens vast te zitten onder zijn voertuig.

Het ongeval gebeurde rond half 1 in het Amaliapark aan de Brinklaan. De man van 69 uit Apeldoorn reed daar over een pad, maar merkte te laat op dat dat eindigde bij een vijver. Het gevolg was dat hij met scootmobiel en al kopje onder ging. De hulpdiensten waren snel ter plaatse om het slachtoffer uit het water te redden. De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat.