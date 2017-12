Achahbar is belangrijk voor NEC met hattrick

WIJDEWORMER - Anass Achahbar speelde een hoofdrol bij NEC met een hattrick tegen Jong AZ. De spits mocht de bal dan ook meenemen na de eclatante 7-2 zege.

"Jazeker. Het was een lekkere wedstrijd om te spelen. Ik ben al een tijdje lekker bezig. Ik ben eindelijk gezond en wel en dat uit zich vandaag met die drie doelpunten."

Achahbar had pas zijn eerste basisplaats in de eerste divisie, maar staat al op vijf doelpunten. "Ja, dat is niet verkeerd. Mooi voor de statistieken. Maar het is vooral mooi dat we winnen. Dat maakt de vakantie ook lekker. Ik hoef niemand wat te bewijzen, maar ik vind dat ik alleen mezelf wat moet bewijzen. En dat heb ik vandaag gedaan. We hebben genoeg kwaliteiten om kampioen te worden. Dan moet je altijd een bepaalde overtuiging en arrogantie hebben. Ook de spelers naast de eerste elf hebben genoeg kwaliteiten. Dat is het belangrijkste."