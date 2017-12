Nijdige Henk de Jong wil versterking bij De Graafschap: 'we hebben nieuw bloed nodig'

VELSEN-ZUID - Henk de Jong luidt de noodklok bij De Graafschap na de nederlaag bij Telstar. 'Er moet en gaat wat gebeuren. Hier heb ik tot 3 januari een kut gevoel over.'

Met het gezicht op onweer ijsbeerde De Jong voor de kleedkamer. Zojuist had Melvin Platje uit een corner alsnog de 3-2 gemaakt. Opnieuw gaf De Graafschap het weg. Weer gebeurde dat uit een dood spelmoment. 'Het is de tiende goal uit een spelhervatting', bromde De Jong. 'Van de 19 goals die we tegen krijgen dit seizoen. Dat is gewoon kwaliteit. De manier waarop het weer gebeurt, is gewoon onnozel. Weer was iemand zijn man kwijt. We zijn niet vernuftig genoeg. Er is geen leiding op dat moment.'

Boven de stand

Een punt was het hoogst haalbare in de moeizame tweede helft die De Graafschap speelde. Dat punt leek er te komen toen Serrarens schitterend raak schoot en de 2-2 op het bord bracht. Een minuut later vierde Telstar alsnog feest. De Jong was woest en maakte zijn analyse iets breder. 'Kijk, we hebben een tijdje boven onze stand geleefd. Het gaat al een tijdje minder. Dat zien we wel, maar ik praat het altijd goed. Je wil het team omhoog praten. Nu is wel duidelijk dat er iets moet gebeuren.'

Veeg onder de reet

De Jong doelt op directe versterking. Die er dus in de winterstop moet komen. De trainer wil een controleur op het middenveld die het klappen van de zweep kent. Een ervaren speler die met de messen in de sokken speelt. 'Ik wil verdomme ook eens iemand die een ander een veeg onder de reet geeft in plaats van alleen over de kop aaien. Dat zou ik mooi vinden. Op het middenveld winnen we weinig duels. Als je dat niet doet, doe je het voetballend ook minder goed. Ik zeg het nu ook rechtuit. Als je door wil groeien met deze club, moet er nu wat gebeuren.'

'Kutgevoel'

'Iedereen weet dat, de groep ook', gaat De Jong verder. 'Er is nieuw bloed nodig. Behalve op het middenveld zoeken we nog iemand voor de linkerkant. Als we dat kunnen invullen, zou ik heel blij zijn. Hoe ik nu richting de Kerstdagen ga? Met een kutgevoel. Hier heb ik tot 3 januari (dan hervat De Graafschap de training weer, RvdM) een kutgevoel over.' Het enige waar De Jong een compliment aan uitdeelde, waren de supporters van de Achterhoekse club. 'Als ik dat hok vol mensen hier vanavond ook weer zie. Die zijn eredivisie. Wij nog lang niet.'