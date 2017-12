Politie-escorte bij afscheid burgemeester Rheden

DE STEEG - De Steeg werd vrijdag opgeschrikt door veel politiesirenes. Burgemeester Petra van Wingerden-Boers werd onder escorte naar het bureau in Velp gebracht om daar informeel afscheid te nemen van het politiekorps.

In de middag werd de burgemeester door 250 ambtenaren uitgezwaaid in de raadzaal waar werd teruggekeken op 13 jaar burgemeesterschap. Daarna was er gelegenheid voor een drankje en hapje, waarbij afscheid kon worden genomen van Van Wingerden.

De bestuurder wordt opgevolgd door Carol van Eert die nu nog eerste burger is in Beuningen.

Foto's: Martin de Jongh