Bogers ziet NEC spelen zoals hij het wil

WIJDEWORMER - NEC speelde een prima wedstrijd tegen Jong AZ en won met 7-2.

Dit tot tevredenheid van trainer Adrie Bogers. "Ja, dit is wel zoals we het graag zien. Al hadden we in de eerste helft misschien nog wel wat meer druk naar voren moeten zetten. Maar dat hebben we aangegeven en toen gebeurde dat ook. We dachten eerst dat het door de mist niet door zou gaan. Gelukkig was dat uiteindelijk wel het geval."

De trainer beseft dat NEC vol voor het kampioenschap moet gaan. "Dat is wel de bedoeling ja. In ieder geval voor promotie, maar liefst worden we natuurlijk kampioen."